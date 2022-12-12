في ظل الإقبال الكبير.. آلاف الجماهير تبحث عن تذاكر “لارام” للتنقل للدوحة

هبة بريس ـ رياضة

بعد صافرة الحكم الأرجنتيني تيلو فاكوندو التي أعلنت تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي لمونديال قطر، شرع الآلاف من المغاربة في البحث عن تذاكر الطيران للتنقل للدوحة.

و وجد عدد كبير من الراغبين في التنقل للدوحة القطرية صعوبات جمة في العثور على تذكرة طيران بالخطوط الملكية المغربية التي وضعت عرضا اسثتنائيا بثمن رمزي.

و عاش موقع “لارام” الإلكتروني ضغطا كبيرا خلال اليومين الماضيين بسبب الحجوزات الكبيرة و كذا التصفح الضخم لأعداد مضاعفة من المغاربة الذين قرروا الانضمام لبني وطنهم هناك في دوحة العرب لتشجيع كتيبة الركراكي عن قرب.

هذا و اضطرت شركة الخطوط الملكية المغربية لوضع كمية جديدة من تذاكر الطيران عبر تخصيص طائرات أخرى لنقل الجماهير، غير أن كل ذلك على ما يبدو لم يستوعب الأعداد الكبيرة للجماهير الشغوفة الراغبة في السفر لقطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0