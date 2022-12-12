أمن البيضاء يشهر سلاحه لإيقاف شخص اعترض سبيل مواطنين ب”سكين”

2022-12-12 / 10:48
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هبة بريس - البيضاء

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بفرقة الدراجيين بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، أمس الأحد، وذلك في تدخل أمني لتحديد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في تورطه في اعتراض سبيل المواطنين بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية لفرقة الدراجين قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس باعتراض سبيل المواطنين وتهديدهم باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك بعد أن حاول الفرار عبر القفز من شرفة منزل بمكان التدخل، حيث تعرض لإصابات جسدية تطلبت نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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‫10 تعليقات

  1. تحية وتقدير للشرطة على مجهوداتهم المبذولة للتصدي للمجرمين والمتطرفين والمنحرفين..

  6. على المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بحملات أمنية مكثفة واعتقالات واسعة خصوصا في المناطق السوداء..

  8. تحية وتقدير لكل العناصر الأمنية بما فيهم الشرطة والدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية..

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