وزارة بنموسى تنفي تمديد العطلة وتتبرأ من البلاغ المفبرك

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تبرأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مضمون بلاغ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو إلى تمديد العطلة البينية لأسبوع آخر، واصفة البلاغ بالمفبرك.

هذا وقد نشر مروجو الاشاعات والبلاغات الكاذبة، بلاغا مفبركا نسبوه إلى وزارة التربية الوطنية، زعموا فيه بأن الوزارة مددت العطلة، بالقول: ” بعد فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره البرتغال وتأهله لدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022 ” تتقدم وزارة التربية والتعليم بأحر التهاني للمنتخب الوطني وللاعبين بهذا الفوز وكذلك كتابة تاريخ جديد بالرياضة المغربية والعربية والأفريقية”.

وأضاف البلاغ المفبرك ” أنه تكريما لمجهودات المنتخب الوطني لكرة القدم و للجمهور المشجع المغربي تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة تمديد العطلة الدراسية لمدة أسبوع من يوم الإثنين 12 دجنبر 2022 إلى غاية السبت 17 دجنبر 2022..

ويشار، إلى أن مروجي البلاغ المفبرك، وفي صورة تنم عن ” البلادة” وعدم درايتهم بأن السنة الميلادية تبتدئ مع شهر يناير وليس دجنبر، حين كتبوا بالبند العريض على مقدمة البلاغ المفبرك ” 11 دجنبر 2023″.

بلاغات كاذبة، واشاعات، من شأنها أن تربك العمل وتنشر المغالطات بين الرأي العام، وهو ما يتطلب من الجهات الوصية الضرب بيد من حديد على أيادي هؤلاء الذين وجدوا في مساحات الفضاء الأزرق فرصة لتمرير أكاذيبهم، وروتينهم اليومي….

العديد من المواطنين الغيورين، استنكروا مثل هاته الممارسات، ووجهوا رسالة لهؤلاء المشوشين، مطالبين اياهم أخذ العبرة من بطولات أسود الأطلس وهم يرسمون ملحمة تاريخية، أبانوا من خلالها عن عمق الهوية المغربية والأصالة وثقافة المجتمع الاسلامي المحافظ، وما الصور القادمة من دولة قطر، لأسود الأطلس وهم يرفعون العلم الوطني عاليا، ويقبلون رؤوس وأيادي وأرجل أمهاتهم تيمنا واحتراما وتقديرا لهن، لهو خير دليل على المعدن الأصيل للمواطن المغربي الغيور على وطنه، عكس أولئك الذين يصنعون التفاهة وينشرون الميوعة ويمتهنون التسول على مواقع التواصل الاجتماعي…

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