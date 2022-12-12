بعد إشادة إنريكي بمستواه.. أوناحي مطلوب بنادي برشلونة

هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن اللاعب المغربي عز الدين أوناحي مطلوب بنادي برشلونة.

وذكرت الصحيفة، أن برشلونة مهتم بخدمات أوناحي لتعزيز خط وسط، حيث يُنظر إليه على أنه سيكون لاعب إضافي للقائمة، بقيمة ليست كبيرة سواء كمبلغ انتقال من نادي أنجيه الفرنسي أو راتب اللاعب نفسه.

وأضافت الصحيفة، أن أوناحي لديه القدرة على اللعب كمحور في وسط الملعب على الصعيد الهجومي والدفاعي معا، وليس جانب واحد فقط.

ولفتت الصحيفة، أن النادي الإسباني، سيواصل مراقبة أوناحي خلال مباراة المغرب المرتقبة ضد فرنسا في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء المقبل، ويأمل أن لا تزيد قيمته السوقية بطريقة تجعل ناديه أنجيه يبالغ في الطلبات المالية.

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