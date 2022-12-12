بعد إشادة إنريكي بمستواه.. أوناحي مطلوب بنادي برشلونة

2022-12-12 / 09:58
0
هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن اللاعب المغربي عز الدين أوناحي مطلوب بنادي برشلونة.

وذكرت الصحيفة، أن برشلونة مهتم بخدمات أوناحي لتعزيز خط وسط، حيث يُنظر إليه على أنه سيكون لاعب إضافي للقائمة، بقيمة ليست كبيرة سواء كمبلغ انتقال من نادي أنجيه الفرنسي أو راتب اللاعب نفسه.

وأضافت الصحيفة، أن أوناحي لديه القدرة على اللعب كمحور في وسط الملعب على الصعيد الهجومي والدفاعي معا، وليس جانب واحد فقط.

ولفتت الصحيفة، أن النادي الإسباني، سيواصل مراقبة أوناحي خلال مباراة المغرب المرتقبة ضد فرنسا في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء المقبل، ويأمل أن لا تزيد قيمته السوقية بطريقة تجعل ناديه أنجيه يبالغ في الطلبات المالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الإقصاء أمام المغرب.. الأسطورة بيليه يوجه رسالة لرونالدو

بعد الإقصاء أمام المغرب.. الأسطورة بيليه يوجه رسالة لرونالدو

2022-12-12 / 09:36
Photo of مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين

مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام…

2022-12-12 / 09:27
Photo of اللاعب المصري السابق ” ميدو”: سر نجاح اللاعبين المغاربة هو تعلقهم بمغربيتهم وأمهاتهم

اللاعب المصري السابق ” ميدو”: سر نجاح اللاعبين المغاربة…

2022-12-11 / 22:42
Photo of صحيفة نمساوية: أسود الأطلس أعطوا بعدا تاريخيا للحلم الإفريقي

صحيفة نمساوية: أسود الأطلس أعطوا بعدا تاريخيا للحلم الإفريقي

2022-12-11 / 22:15
Photo of ريال مدريد يضع عينه على ياسين بونو لضمه إلى صفوفه

ريال مدريد يضع عينه على ياسين بونو لضمه إلى…

2022-12-11 / 21:58
Photo of شخصيات أمريكية تهنئ المغرب

شخصيات أمريكية تهنئ المغرب

2022-12-11 / 21:39
Photo of الحجي ضيوف : في السينغال الجميع يرتدي قميص المغرب.. وكل أفريقيا خلف أسود الأطلس

الحجي ضيوف : في السينغال الجميع يرتدي قميص المغرب..…

2022-12-11 / 20:15
Photo of بعد تأهل الأسود التاريخي ..الصحافة الإسبانية: المغرب “جدار لا يمكن اختراقه”

بعد تأهل الأسود التاريخي ..الصحافة الإسبانية: المغرب “جدار لا…

2022-12-11 / 18:59
Photo of الصحافة السنغالية تشيد بإنجاز أسود الأطلس

الصحافة السنغالية تشيد بإنجاز أسود الأطلس

2022-12-11 / 18:20
Photo of أمير قطر يهنئ الملك بتأهل الأسود التاريخي لنصف نهائي كأس العالم

أمير قطر يهنئ الملك بتأهل الأسود التاريخي لنصف نهائي…

2022-12-10 / 23:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق