بعد الإقصاء أمام المغرب.. الأسطورة بيليه يوجه رسالة لرونالدو

2022-12-12 / 09:36
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هبة بريس - وكالات

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب إقصاء البرتغال من نهائيات مونديال قطر 2022 ، على إثر الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء، السبت، عقب الإقصاء من الدور ربع النهائي للبطولة العالمية، وانتهاء حلم التتويج باللقب العالمي في مسيرته المهنية، إذ سيكون من الصعب على المهاجم البالغ 37 عاما المشاركة في مونديال كرة القدم القادم 2026 والمقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكتب بيليه لرونالدو ردا على تعليق البرتغالي على الإقصاء من مونديال قطر: “شكرا لجلعنا نبتسم يا صديقي”.

هذا وقال رونالدو، في رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه قيل الكثير، وكتب الكثير، وجرت التكهنات بالكثير، ولكن تركيزي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائما واحدا أقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي”.

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