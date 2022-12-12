مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين

هبة بريس - القسم الرياضي

اعتبر لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، أن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، هو مصدر إلهام للكثيرين.

وقال أوزيل في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، إنه “إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي”.

وأضاف أوزيل: “إنني فخور، يا له من فريق!️ يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي”، مضيفا: “من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل”.

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