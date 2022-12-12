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طقس الاثنين.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2022-12-12 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار أو زخات مطرية فوق مناطق طنجة، واللوكوس والريف، إضافة إلى تساقط أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق كل من السهول الممتدة شمال الصويرة، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

كما يرتقب أن تتكون كتل ضبابية فوق السواحل الوسطى والجنوبية، وأن يبقى الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا.

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