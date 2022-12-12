أكادير.. هزة أرضية تثير الفزع والخوف في نفوس الساكنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

هزة أرضية بقوة 4.5 من سلم ريشتر، شعر بها الناس بأكادير إداوتنان، على الساعة الخامسة وو احد وخمسون دقيقة، من فجر يوم الاثنين 12 دجنبر الجاري، بالحي المحمدي حيث تتواجد عمارات سكنية من 10 طوابق ،كان الإحساس أكثر قوة،حيت هناك من أيقضته الهزة من النوم، في حين أن آخرون بدؤوا بالصراخ بعدما تحركت بهم الأرض. وبنفس المنطقة استيقظ آخرون على وقع تساقط الأواني بالمطبخ وتحرك النوافذ.

بتدارت وانزا المنطقة الزلزالية خرج مجموعة من الناس مذعورين خارج البيت مخافة أن يعاود الزلزال بدرجة قد تكون أقوى وبالجماعة الترابية أورير شمال مدينة أكادير، غادر البعض بيوتهم المتهالكة مخافة أن تنطبق عليهم في غفلة من أمرهم.

نفس الوضع بعمالة انزكان ايت ملول، شعر المواطنون بالهزة الارضية، وكانت موضوع الناس في صلاة فجر اليوم الاثنين.

مصدر الهزة سجل بعرض المحيط الأطلسي، وقتها بقوة 4.5 على سلم ريشتر، وترددها شعر به، السكان بمدينة الابنعاث، إلى جانب ساكنة الجماعات المكونة لأكادير إداوتنان. وتعد أنزا وتدارت والحي المحمدي منطقة زلزالية، وبسبب ذلك فأي تحرك أرضي يتعامل معه القاطنون بجدية.

في 29 فبراير من سنة 1960 دمر الزلزال مدينة أكادير فحملت لقب مدينة الانبعاث، ولازالت المدينة تشهد هزات أرضية كانت أقل من قوة الهزة الأرضية ليومه الاثنين التي شعرت بها غالبية ساكنة مدينة أكادير وإنزكان أيت ملول.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0