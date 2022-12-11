اللاعب المصري السابق ” ميدو”: سر نجاح اللاعبين المغاربة هو تعلقهم بمغربيتهم وأمهاتهم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد اللاعب المصري السابق أحمد حسام المعروف ب”ميدو”، أن سر انتصار أسود الأطلس هو تعلقهم بوطنيتهم ومغربيتهم وبأمهاتهم…مضيفا بأن أقوى المشاهد تأثيرا وتأثرا، هي جلسة الحارس المغربي ياسين بونو خلال الندوة الصحفية، والذي بالمناسبة يعد من أبرز الحراس في تاريخ مونديال قطر، تخيلوا معي أنه ظل تشبتا بمغربيته أثناء الرد على أسئلة الصحافيين في الندوة، ليس لأن الرجل لايعرف ولا بتقن اللغات الأخرى، بل أصر على هويته والتحدث باللغة العربية، وكأن يقول لهم: احترمونا نحن عرب، فاحترموا لغتنا العربية…

وأضاف ” ميدو” الذي كان يتحدث الليلة في برنامجه ” الريمونتادا”، أن المغاربة متمسكون بعائلاتهم وامهاتهم وعائلاتهم، حيث إن كل لاعب يلعب بالملعب، وعينه على أمه التي هي سبب في نجاحه….هكذا هو جمال المغاربة.

وتساءل ” ميدو” بالقول : ” تخيلوا معي المرء وهو في أرفع لحظاتك ونشوته، لاينسى أمه…لم ينس المرأة التي كانت سببا في نحاحه.. هكذا هم المغاربة لاينسون أصولهم، مهما فعلت فالاصل هو عائلتك…

وأشار ميدو، إلى نقطة مهمة تهم المجتمع المغربي وهي التكافل الاجتماعي والتعلق بتقاليد الزمن الجميل، حيث قال: ” المغاربة لازالوا متمسكين بالعادات الطيبة التي تعود بعقارب الزمن الى الوراء…إنهم يوم الجمعة وبعد الصلاة يجتمعون على الكسكس وسط الدفء العالي…

ويلاقي أسود الاطلس الاربعاء المقبل منتخب فرنسا في النصف النهائي، حيث أجمعت جماهير العالم العربي والافريقي على أن الكأس العالمية مغربية بحول الله..

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