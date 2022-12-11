ريال مدريد يضع عينه على ياسين بونو لضمه إلى صفوفه

هبة بريس - القسم الرياضي

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، في الصيف القادم.

وحسب موقع “ديفينسا سنترال” فإن الريال عينه على ضم الدولي المغربي ياسين بونو من فريق إشبيلية.

وذلك بعد أن أكد بونو مرة أخرى على قدراته الكبيرة، في مشاركته المميزة مع المغرب في كأس العالم.

ويريد النادي الملكي أن بيكون ونو احتياطيا للبلجيكي تيبو كورتوا، وسيتخلص من الأوكراني أندري لونين.

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