ريال مدريد يضع عينه على ياسين بونو لضمه إلى صفوفه
هبة بريس - القسم الرياضي
ذكر تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، في الصيف القادم.
وحسب موقع “ديفينسا سنترال” فإن الريال عينه على ضم الدولي المغربي ياسين بونو من فريق إشبيلية.
وذلك بعد أن أكد بونو مرة أخرى على قدراته الكبيرة، في مشاركته المميزة مع المغرب في كأس العالم.
ويريد النادي الملكي أن بيكون ونو احتياطيا للبلجيكي تيبو كورتوا، وسيتخلص من الأوكراني أندري لونين.
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10 تعليقات
بركا من الكدوب
أرقام بونو تتكلم اللهم بارك
سيكون خطأ فادحا إذا وقع بونو مع ريال مدريد .احتياطي كلمة ستنهي مسيرته الكروية شيئا فشيئا..برودة دكة الاحتياط قارسة
الى كان غادي يبقى فالاحتياط بلاش ريال مدريد بغاو انتقموا منا ياخدو لينا احسن حارس فالعالم او يحطوه فالدكة ضد فينا لا خويا بونو دير شرط اساسي فالكونترا ديالك هو انك تكون رسمي عزها تعزك خويا بونو
ينتقل لريال مدريد بش يكون احتياطي لكورتوا
لا وألف لاااا العالمي بونو خصو فريق كبير يلعب فيه رسمي
إن كان سينتقل للريال ويكون في دكة الإحتياط وينتظر اصابة كورتوا او غيابه، فمن الأفضل البقاء في ناديه الحالي والاستمرار في التألق فيه.
افضل لك ان تترك بطولة اسبانيا وتذهب لدوري الإنجليزي احذر من الإسبان اخويا بونو الله احفظك
ريال تريدها كحارس ثاني .ولاأظن ان بونو يضع تنافسية ويذهب الى مقاعد بدلاء .ربما الاقرب مانشستر يونايتد. والله اعلم
ياسين بونو الأسطورة حارس مرمى المنتخب المغربي لا يتكرر كل الاحترام والتقدير.
الرجوله والجمال والبطولة آلله يحفظك من كل شر ويبارك لك في كل خير