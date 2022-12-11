DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Yassine Bounou of Morocco presents his Budweiser Player of The Match trophy to team mate Abderrazak Hamdallah during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Morocco and Portugal at Al Thumama Stadium on December 10, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Cathrin Mueller - FIFA/FIFA via Getty Images)

ريال مدريد يضع عينه على ياسين بونو لضمه إلى صفوفه

2022-12-11 / 21:58
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هبة بريس - القسم الرياضي

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، في الصيف القادم.

وحسب موقع “ديفينسا سنترال” فإن الريال عينه على ضم الدولي المغربي ياسين بونو من فريق إشبيلية.

وذلك بعد أن أكد بونو مرة أخرى على قدراته الكبيرة، في مشاركته المميزة مع المغرب في كأس العالم.

ويريد النادي الملكي أن بيكون ونو احتياطيا للبلجيكي تيبو كورتوا، وسيتخلص من الأوكراني أندري لونين.

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‫10 تعليقات

  3. سيكون خطأ فادحا إذا وقع بونو مع ريال مدريد .احتياطي كلمة ستنهي مسيرته الكروية شيئا فشيئا..برودة دكة الاحتياط قارسة

  4. الى كان غادي يبقى فالاحتياط بلاش ريال مدريد بغاو انتقموا منا ياخدو لينا احسن حارس فالعالم او يحطوه فالدكة ضد فينا لا خويا بونو دير شرط اساسي فالكونترا ديالك هو انك تكون رسمي عزها تعزك خويا بونو

  5. ينتقل لريال مدريد بش يكون احتياطي لكورتوا
    لا وألف لاااا العالمي بونو خصو فريق كبير يلعب فيه رسمي

  6. إن كان سينتقل للريال ويكون في دكة الإحتياط وينتظر اصابة كورتوا او غيابه، فمن الأفضل البقاء في ناديه الحالي والاستمرار في التألق فيه.

  7. افضل لك ان تترك بطولة اسبانيا وتذهب لدوري الإنجليزي احذر من الإسبان اخويا بونو الله احفظك

  8. ريال تريدها كحارس ثاني .ولاأظن ان بونو يضع تنافسية ويذهب الى مقاعد بدلاء .ربما الاقرب مانشستر يونايتد. والله اعلم

  9. ياسين بونو الأسطورة حارس مرمى المنتخب المغربي لا يتكرر كل الاحترام والتقدير.

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