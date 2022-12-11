شخصيات أمريكية تهنئ المغرب

2022-12-11 / 21:39
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هبة بريس - و م ع

هنأت شخصيات أمريكية المغرب عقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نصف نهائي مونديال قطر، والذي يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ المستديرة الإفريقية.

وكتب سوندار بيتشاي، الرئيس المدير العام لشركة “غوغل”، في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، “إن مشاهدة الأجواء في مراكش (إحدى أجمل المدن التي زرتها) أمر لا يصدق”.

ووصف الإنجاز الذي حققه رفاق ياسين بونو بأنه “لحظة تاريخية”، مشيرا إلى أن المغرب أصبح أول بلد إفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم.

من جهته، قال السفير السابق للولايات المتحدة في المغرب، ديفيد فيشر، في تغريدة على “تويتر”، “لقد فعلتها المملكة المغربية. أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائيات كأس العالم”.

وأضاف “إنه أمر تاريخي. صمد الرجال العشرة حتى النهاية. إنه نصر رائع”، مشجعا أسود الأطلس على المضي قدما.

وقد تأهل أسود وليد الركراكي لنصف نهائي أكبر تظاهرة كروية عالمية، عقب فوزهم على البرتغال بهدف مقابل صفر، السبت، على أرضية ملعب الثمامة.

وسجل هدف الفوز لأسود الأطلس اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 42.

ومن أجل حجز مكان ضمن نهائي مونديال قطر 2022، سيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي.

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