التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب تشيد بالإنجاز المثير لأسود الأطلس
بعد الانتصار الملحمي للمغرب على البرتغال السبت وتأهله الرائع لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ، يواصل أسود الأطلس كتابة التاريخ ، ما أثار موجة من ردود الفعل المهنئة والمشيدة من العالم برمته على موقع “تويتر ” .
ومن بين المنشورات التي لا حصر لها التي احتفت بهذا المنعطف التاريخي في تاريخ كأس العالم ، هناك التمثيليات الدبلوماسية بالمملكة ، ضمنها سفارة فرنسا بالمغرب التي غردت “هنيئا للمغرب على انتصاره ضد البرتغال . تأهل تاريخي للمغرب الذي أضحى أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي . المغامرة تستمر ! هيا أسود الأطلس ” .
من جهتها ، أشادت سفارة المملكة المتحدة بالمغرب بمسار المنتخب الوطني المغربي وغردت : ” المغرب يدخل التاريخ كأول بلد عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم ! هنيئا لأصدقائنا المغاربة ”
وقال سفير المملكة المتحدة بالمغرب ، سيمون مارتن ” يلا المغرب ! سير، سير ، سير !!! ”
سفارة الولايات المتحدة غردت بدورها على موقعها على تويتر “انتصار آخر مذهل لأسود الأطلس ! المغرب يكتب التاريخ ! سير ، سير ، سير المغرب إلى نهائي كأس العالم , مبروك ” .
بدورها ، أشادت سفارة التايلاند بالمغرب بهذا الأداء التاريخي وغردت ” هنيئا لأسود الأطلس ! السفارة فخورة بتشجيع المنتخب المغربي ونحن سعداء بالاحتفال بهذا الفوز التاريخي ! المغامرة تستمر ! هيا أسود الأطلس ! ” .
من جهتها ، غردت سفارة المملكة العربية السعودية قائلة ” بكل فخر واعتزاز و ببالغ السعادة والسرور و الفرح تتقدم سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط بأجمل وأصدق التهاني والتبريكات للمملكة المغربية الشقيقة (ملكا و حكومة و شعبا ) ولأعضاء المنتخب المغربي الشقيق (لاعبين و جهاز إداري وفني) على فوزهم الرائع و أدائهم البطولي ، والمميز أمام منتخب البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 . إنجاز مغربي مشرّف لكل العرب . تمنياتنا و دعواتنا الصادقة للمنتخب المغربي بالتوفيق في مبارياته القادمة ” .
سفارة بولونيا بالمغرب هي الأخرى كتبت ” هنيئا لأسود الأطلس على هذا الانتصار التاريخي ! هنيئا ” .
من جانبها ، نشرت سفارة المغرب بعمان تهنئة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” قائلا ” أسود الأطلس يصنعون التاريخ . مبارك الفوز “.
من جهته ، أشاد الاتحاد الأوروبي بالمغرب على موقعه على تويتر بالقول ” الركراكي وأبناؤه لم يتعرض لأي انتكاسة ” قبل أن يضيف “نتقاسم فرحتنا مع الشعب المغربي بتأهل منتخبه الوطني لنصف النهائي وسير ، سير ، وسير ودير النية ” .
تمثيلية الأمم المتحدة بالمغرب ، هنأت بدورها المملكة على هذا الانتصار الخالد ، وغردت ” مرة أخرى ، هنيئا لأسود الأطلس على عبورهم إلى نصف النهائي ، هنيئا للمغرب وللجمهور ، تألق مستمر ” ، في حين كتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب ” المستحيل ليس مغربيا ” .
ومع ذلك ، تستمر مغامرة أسود الأطلس ، الذين جسدوا في هذا اليوم الفخر الإفريقي والعربي ، ليواجهوا فرنسا لأول مرة في كأس العالم يوم الأربعاء ، مما يثبت أن ” المستحيل ليس مغربيا ” .
16 تعليقات
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي على هذا الانجاز التاريخي..
انجاز تاريخي لاسود الاطلس..
اللهم نصرا عزيزا من عندك ..
ان شاء الله ينهزم فرنسا كما فعلنا للاخرين ..
حياني الله تا وليت نقول لرونالدو تااا سير لهيه و بكي
والله عندي الامل ندي كاس العالم مبقاتش الفروقات و ديما مغرب ❤️
الحمد لله المنتخب انتقم من كل فريق ظلمه في كأس العالم 2018
والله ديروا النية في زمن لم تعد فيه النية، صدقك الشعب و تاق فيك بالنية و ربي أكرمك و أكرمنا معك
العبرة هي دير النية، و لكن ماديرش الثقة في اي احد.
تهانينا للمنتخب الوطني المغربي..
الاسود كتبوا التاريخ ..
فرحة كل العرب الله يتممها
إلى النهائي إن شاء الله. الأسود زؤروا فأحسنوا الزئير اللهم أدمها فرحة يالله فالفوز آت إن شاء الله
تاهنينا لاسود الاطلس الاقوياء
كل الشكر لمن يشجع المغرب تحياتي لإخواننا واشقاءنا العرب و الافارقة كل التقدير والاحترام❤️🇲🇦💪🏻
شكراً لمن شجع المغرب وهدا التتويج فهو تتويج مغربي عربي أفريقي
هدا ميساج لكل منتخبات إفريقيا للحلم بالفوز باللقب
لا للمشاركة فقط وانما التنافسية على الفوز به