التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب تشيد بالإنجاز المثير لأسود الأطلس

هبة بريس - و م ع

بعد الانتصار الملحمي للمغرب على البرتغال السبت وتأهله الرائع لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ، يواصل أسود الأطلس كتابة التاريخ ، ما أثار موجة من ردود الفعل المهنئة والمشيدة من العالم برمته على موقع “تويتر ” .

ومن بين المنشورات التي لا حصر لها التي احتفت بهذا المنعطف التاريخي في تاريخ كأس العالم ، هناك التمثيليات الدبلوماسية بالمملكة ، ضمنها سفارة فرنسا بالمغرب التي غردت “هنيئا للمغرب على انتصاره ضد البرتغال . تأهل تاريخي للمغرب الذي أضحى أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي . المغامرة تستمر ! هيا أسود الأطلس ” .

من جهتها ، أشادت سفارة المملكة المتحدة بالمغرب بمسار المنتخب الوطني المغربي وغردت : ” المغرب يدخل التاريخ كأول بلد عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم ! هنيئا لأصدقائنا المغاربة ”

وقال سفير المملكة المتحدة بالمغرب ، سيمون مارتن ” يلا المغرب ! سير، سير ، سير !!! ”

سفارة الولايات المتحدة غردت بدورها على موقعها على تويتر “انتصار آخر مذهل لأسود الأطلس ! المغرب يكتب التاريخ ! سير ، سير ، سير المغرب إلى نهائي كأس العالم , مبروك ” .

بدورها ، أشادت سفارة التايلاند بالمغرب بهذا الأداء التاريخي وغردت ” هنيئا لأسود الأطلس ! السفارة فخورة بتشجيع المنتخب المغربي ونحن سعداء بالاحتفال بهذا الفوز التاريخي ! المغامرة تستمر ! هيا أسود الأطلس ! ” .

من جهتها ، غردت سفارة المملكة العربية السعودية قائلة ” بكل فخر واعتزاز و ببالغ السعادة والسرور و الفرح تتقدم سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط بأجمل وأصدق التهاني والتبريكات للمملكة المغربية الشقيقة (ملكا و حكومة و شعبا ) ولأعضاء المنتخب المغربي الشقيق (لاعبين و جهاز إداري وفني) على فوزهم الرائع و أدائهم البطولي ، والمميز أمام منتخب البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 . إنجاز مغربي مشرّف لكل العرب . تمنياتنا و دعواتنا الصادقة للمنتخب المغربي بالتوفيق في مبارياته القادمة ” .

سفارة بولونيا بالمغرب هي الأخرى كتبت ” هنيئا لأسود الأطلس على هذا الانتصار التاريخي ! هنيئا ” .

من جانبها ، نشرت سفارة المغرب بعمان تهنئة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” قائلا ” أسود الأطلس يصنعون التاريخ . مبارك الفوز “.

من جهته ، أشاد الاتحاد الأوروبي بالمغرب على موقعه على تويتر بالقول ” الركراكي وأبناؤه لم يتعرض لأي انتكاسة ” قبل أن يضيف “نتقاسم فرحتنا مع الشعب المغربي بتأهل منتخبه الوطني لنصف النهائي وسير ، سير ، وسير ودير النية ” .

تمثيلية الأمم المتحدة بالمغرب ، هنأت بدورها المملكة على هذا الانتصار الخالد ، وغردت ” مرة أخرى ، هنيئا لأسود الأطلس على عبورهم إلى نصف النهائي ، هنيئا للمغرب وللجمهور ، تألق مستمر ” ، في حين كتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب ” المستحيل ليس مغربيا ” .

ومع ذلك ، تستمر مغامرة أسود الأطلس ، الذين جسدوا في هذا اليوم الفخر الإفريقي والعربي ، ليواجهوا فرنسا لأول مرة في كأس العالم يوم الأربعاء ، مما يثبت أن ” المستحيل ليس مغربيا ” .

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