تقرير اسباني يرصد هواجس مدريد من مطالب وشيكة للمغرب بسبتة ومليلية المحتلتين

2022-12-11 / 20:53
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هبة بريس - الرباط

رصد تقرير اسباني تخوف حكومة مدريد من مطالب وشيكة للمغرب مستقبلا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين ومعها الجزر المتوسطية.

وأشارت صحيفة”ال ديباتي ” الاسبانية ، أن كتابا صدر مرخرا لرئيس أركان الدفاع الإسباني السابق، فرناندو أليخاندري، يؤكد فيه أن المغرب يمثّل “تهديداً مباشراً” لإسبانيا، وأنه يستعد للمطالبة “الوشيكة” باسترجاع ثغوره المحتلة وفق التقرير الصحفي .

وأضافت الصحيفة الاسبانية ان المغرب لايعترف بالمياه الإقليمية لسبتة أو مليلية والصخور والجزر المحتلة ، مشيرة الى ان الرباط وفي رّسالة وصفتها بـ”الواضحة جدا”، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت فيها فيها أنه ليست لدى المغرب “حدود برية” مع إسبانيا، ومعرفا سبتة ومليلية بأنهما “ثغران محتلان”.

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