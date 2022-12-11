هل لبثه خبر تأهل المنتخب المغربي ؟ ..الجزائر تُقيل المدير العام للتلفزيون الحكومي شعبان لوناكل

هبة بريس - الرباط

قررت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد ، إقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي شعبان لوناكل بعد بث القناة خبر تأهل منتخب المغرب لنصف نهاية مونديال قطر .

وأصدر وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني قرارا بتعيين نذير بوقابس، مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري، خلفا لشعبان لوناكل.

وربطت عدة جهات بالجزائر اقالة شعبان لوناكل من على رأس التلفزيون الحكومي الجزائري، ببث هذا الأخير خبر تأهل المنتخب المغربي أمس السبت لدور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي .

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