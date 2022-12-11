شعبان لوناكل

هل لبثه خبر تأهل المنتخب المغربي ؟ ..الجزائر تُقيل المدير العام للتلفزيون الحكومي شعبان لوناكل

2022-12-11 / 19:15
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هبة بريس - الرباط

قررت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد ، إقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي شعبان لوناكل بعد بث القناة خبر تأهل منتخب المغرب لنصف نهاية مونديال قطر .

وأصدر وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني قرارا بتعيين نذير بوقابس، مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري، خلفا لشعبان لوناكل.

وربطت عدة جهات بالجزائر اقالة شعبان لوناكل من على رأس التلفزيون الحكومي الجزائري، ببث هذا الأخير خبر تأهل المنتخب المغربي أمس السبت لدور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي .

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‫5 تعليقات

  1. هذا الغل لم يكن حتى عند ابو جهل والناس في جاهليتهم سبحان الله.اللهم ابعد عنا كل حسود وكل سوء من هاته الجارة.

  2. ما أود معرفته هل الحكام الجزائريين لا يعلمون بوجود 3G,4G,5G. أخبركم يا حكام الجزائر ان الأنترنيت موجود فعلا والتفاصيل لمن سيأخد العقل غدا إن شاء الله صباحا وسنزوده بالمعلومات اللازمة لذلك

  3. تبا لحكام حنكوشيا الشمالية كابرانات الذل والعار الجهلة الاغبياء البلداء
    المغرب في النهاية ان شاء الله
    موتوا بغيظكم يا كراغلة
    جميع تلفزيونات العالم بأسره
    جميع المحطات العالمية
    جميع وسائل التواصل الاجتماعي
    اعلنت بانتصار المغرب على البرتغال ومر الى مباراة النصف
    لا حاجة لنا ان تعلنوها انتم
    نحن مستغنون عنكم منذ نصف قرن
    لا نحس بكم ولا نشعر بكم والويل لكم

  4. سبحان الله من اين هو أصل هؤلاء الاوباش حتى الاشياء الجميلة التي يمكن ان تجلب الفرحة للمواطن حرموها وضد من ؟ شعب عربي مسلم وجار لايكن للجزاءر إلا الاحترام الاحادي الجانب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  5. الله يستر . راه الهبال و الحمق و السعار . إلى أين يا كابرانات ؟

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