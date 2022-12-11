مؤسسة “ابن بطوطة” و” الشباب المبادر” ينظمان أكبر منصة للمتفرجين ببرشلونة

هبة بريس _ الإيحيائي يسير _

في واحد من اللقاءات المميزة التي بادر إليها النسيج الجمعوي ب”برشلونة” قصد مساندة أسود الأطلس في القمة التي إنتهت أطوارها منذ حوالي ساعة من الآن بنتيجة الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، نظمت مؤسسة “ابن بطوطة” و” جمعية الشباب المبادر في المهجر” يوما ثقافيا للتعريف بالمنتوجات المغربية وإبراز جودتها لدى المغاربة والأجانب، إضافة إلى الترويج لشركات ومؤسسات تعنى بشؤون الجالية المغربية وقضاياها خارج الوطن ، ومن هذه المؤسسات نخص بالذكر “الخطوط الملكية المغربية” و”بنك التجارة الخارجية” و” باب مولاي إدريس” ثم مقاولات صغرى كمصممي القفطان المغربي الأصيل إلى غير ذلك من داعمي هذا العرس الكبير الذي تزامن وفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى نصف النهاية ليحقق بذلك إنجازا تاريخيا لم يحققه أي منتخب عربي ولا أفريقي.

وفي هذا الإطار أبانت “مريم البورقادي” عن علو كعب في التنظيم المحكم لإدارة مثل هذه المناسبات الكبيرة، إذ كانت سابقا قد أدارت مهرجانات أخرى لعل آخرها ” العرس الأسطوري” الذي لقي نجاحا باهرا تداولته الألسن لفترات طويلة.

“باب مولاي إدريس” ذات الصيت الذائع والفروع في كل أرجاء العالم، سحرت الحاضرين بخلطة من البخور الرفيع “سرغينة فاسية مخزنية”, إذ كان الشرف للحضور أن يقوم بالعملية ” عبد السلام العلمي” مؤسس ومصمم شركة باب مولاي ادريس للصناعة التقليدية الراقية، الذي إستغل المناسبة بدوره ليعرف بشركته الرائدة في مجال العطور .

واختتم هذا الحفل الذي حضره ” محمد الشايب” البرلماني السابق بكتالونيا ورئيس مؤسسة ” ابن بطوطة” بتوزيع تذكارات مميزة على الفنانين ك” مراد الحر” والفنان الأمازيغي ” أومكيل” اللذان ألهبا جنبات المنصة بأغانيهم الشهيرة ومقاطع حماسية تعترف لأسود الأ

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