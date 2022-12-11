القصر الكبير ..العثـ..ـور على شخص معـ.ـلقا بحبل بعد مباراة المنتخب المغربي

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مساء أمس السبت ، على شخص معلقا بواسطة حبل داخل منزل بمدينة القصر، وذلك مباشرة بعد انتهاء المباراة التي أجراها المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البرتغالي .

وبحسب مصادر محلية فان الامر يتعلق بأربعيني اختفى عن الأنظار ماحدا بافراد من اسرته الى البحث عنه داخل المنزل الذي كان يقيم فيه قيد حياته ، ليتم العثور عليه جثة معلقة بواسطة حبل .

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.

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