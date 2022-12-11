القصر الكبير ..العثـ..ـور على شخص معـ.ـلقا بحبل بعد مباراة المنتخب المغربي
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر مساء أمس السبت ، على شخص معلقا بواسطة حبل داخل منزل بمدينة القصر، وذلك مباشرة بعد انتهاء المباراة التي أجراها المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البرتغالي .
وبحسب مصادر محلية فان الامر يتعلق بأربعيني اختفى عن الأنظار ماحدا بافراد من اسرته الى البحث عنه داخل المنزل الذي كان يقيم فيه قيد حياته ، ليتم العثور عليه جثة معلقة بواسطة حبل .
وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.
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19 تعليقات
الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين
انا لله و انا اليه راجعون رحمه الله
لا حولا ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم جعل قبره روضة من رياض الجنه يارب العالمين إنا لله وانا اليه راجعون
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له واحمه واسكنه من فتح الجنه
لله ايرحمو
إن لله وإن إليه راجعون
إن لله وإن إليه راجعون
إن لله وإن إليه راجعون
فقدان الامل من الحياة في هدا الوطن التعيس الدي لا يعطي الفرصة للجميع
الله يرحمو و يتجاوز عنه
ربي يرحمو ان شاء الله
ربي يغفر له ويسكنه فسيح جناته
لاحول ولا قوه الا بالله العظيم ☝️ نسأل الله ان يرحمه برحمته
ونسأل الله الهداية للجميع يارب 🤲🏻 ويسترنا
الله يرحمو ويغفر له ويصبر اهله
انا لله وانا إليه راجعون
ربي يقدر الخير
و هو ربي يرحمو و ربي يغفرلو
ربي يرحمو ويغفر له يا رب
ربي يغفرله ويسامحه ربي يرحمو برحمتو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول كان سبب يا الله