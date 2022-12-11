أمريكا تعتقل “أبوعقيلة” المشتبه به في صنع قنبلة طائرة لوكربي
قال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في بيان اليوم الأحد (11/12/2022) إن الولايات المتحدة احتجزت الرجل المتهم بصنع القنبلة التي فجرت رحلة “بان أم رقم 103” فوق لوكربي في إسكتلندا عام 1988. وقال المتحدث إن أبو عقيلة محمد مسعود سيمثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، دون تحديد تاريخ .
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عقيلة قبل عامين، على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لتورطه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.
وتسببت القنبلة، التي زُرعت في طائرة من طراز بوينج 747 كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في 1988، في مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 259 شخصا إضافة إلى 11 على الأرض، في أعنف هجوم لمتشددين على الإطلاق في بريطانيا.
وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في القضية هو ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي وقضى سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
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المثير للسخرية في القضية ان القذافي ادعى انه برئ لم يفجر الطائرة . وفي نفس الوقت جبان فقد اعترف بالتفجير رغم براءته . وايضا مبذر فقد اعطى 2 مليار دولار من اموال الشعب الليبي كتعويضات … ايضا بن لادن فجر البرجين ياترى كم دفعت السعودية تعويضات. دعونا نعرف المزيد عن حقيقة حكام وملوك القومية العربية المقدسة وفخر العرب المزعوم.
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الطمع والولاء لي اسيادهم جعل القضية تفتح من جديد حسبي الله ونعم الوكيل
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