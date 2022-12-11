الصحافة السنغالية تشيد بإنجاز أسود الأطلس

هبة بريس - و م ع

أشادت وسائل الإعلام السنغالية بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس ، كأول منتخب إفريقي يتأهل لنصف النهائي، بعد فوزه المستحق على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وكتب موقع “سنيغو” الإخباري “إنه إنجاز تاريخي ، أصبح المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل الى نصف نهائي المونديال ، بفوزه بهدف للاشيء على المنتخب البرتغالي الكبير بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو”.

وأضاف الموقع الاخباري الالكتروني “لقد كانوا أبطالا ضد أحد المرشحين في التنافس على اللقب، دخل رجال وليد الركراكي تاريخ قارتهم بأن أصبحوا أول منتخب إفريقي يصل إلى دور الأربعة في كأس العالم!”.

وأشار إلى أن “أسود الأطلس سيواجهون فرنسا يوم الأربعاء المقبل، يا لها من كأس عالم! يعود رونالدو إلى غرفة خلع الملابس وهو يجهش بالبكاء، حزنا على آخر نهائيات كأس العالم في مساره الكروي”.

ومن جهتها، كتبت “دكار أكتو” أنه ” يوم استثنائي! تأهل المغرب لتوه لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم “.

وقالت إن النصيري الهداف الوحيد في اللقاء سمح لأسود الأطلس التوقيع على هذا الانجاز التاريخي مضيفًة أنه بعد فوزه على بلجيكا في المجموعة ثم إسبانيا في دور الـ16 ، هزم المغرب البرتغال في ربع النهائي في مونديال قطر.

وأضافت أنه بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو ب(1-0) في ربع نهائي مشوق للغاية، نجح المغاربة أخيرًا في الارتقاء بالقارة الأفريقية إلى نصف النهائي! مشيرة إلى أنه إنجاز تاريخي بالنسبة لكرة القدم الافريقية التي ستشهد أخيرا نصف نهائي في المونديال.

وتحت عنوان “تاريخي: المغرب يهزم البرتغال ليصبح أول بلد إفريقي في نصف النهائي” ، كتبت صحيفة “سينيوز” أنه “أمر لا يصدق ، المغرب يخلق ضجة كبيرة ويصبح أول منتخب إفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم”.

وقالت إن رجال وليد الركراكي فازوا على البرتغال وسيواجهون فرنسا في نصف النهائي، مذكرة بأن الهدف الوحيد في المباراة سجله يوسف النصيري.

من جهتها ، أشارت وكالة الأنباء السنغالية إلى أن “المغاربة الذين كسروا للتو السقف الزجاجي لدور ربع نهائي المونديال الذي واجهته المنتخبات الأفريقية سيقارعون فرنسا في نصف النهائي “.

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