سبتة المحتلة ..التحقيق في اعتداءات شرطة على مغربيات احتفلن بفوز الأسود

هبة بريس – مكتب طنجة

فتحت السلطات الاسبانية بسبتة المحتلة، تحقيقا لتحديد ظروف اعتداءات طالت اسبانيات من أصول مغربية احتفلن بتأهل المنتخب المغربي الى دور نصف النهاية من كأس العالم قطر 2022.

وبحسب مصادر اعلامية محلية، فقد أظهرت لقطات مصورة من فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، قيام أفراد من الشرطة الاسبانية بسبتة المحتلة بالاعتداء على مواطنات اسبانيات مقيمات بالثغر المحتل ( أصول مغربية) ، ما أثار موجة من ردود الفعل المستنكرة للجوء الشرطة الاسبانية الى العنف غير المبرر في حق المشجعات المغربيات .

وخرج ألاف المغاربة من كل ربوع الوطن أمس السبت للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي التاريخي للدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم بقطر ، وهو أول بلد عربي وافريقي يحقق هذا الانجاز الكروي غير المسبوق .

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