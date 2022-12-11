بيان من رونالدو بعد توديع المونديال على يد المغرب.. “حلمي انتهى”

هبة بريس _ رياضة

أصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيانا بعد خروج منتخبه من ربع نهائي مونديال كأس العالم في قطر 2022، على يد المغرب.

وقال رونالدو في البيان الذي ألمح فيه دون إعلان واضح عن اعتزاله اللعب دوليا، إن الفوز بكأس العالم كان أكبر حلم في مسيرته.

وتابع: “لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب، والتي بعضها كان دوليا، لكن حلمي الأكبر الذي عملت من أجله طيلة مسيرتي هو تحقيق مونديال كأس العالم”.

وأضاف أنه عمل في خمسة مونديالات شارك فيها على مدار 16 عاما، على رفع اسم بلاده عاليا، وتمكن من التسجيل في كافة النسخ الخمس.

وأضاف: “بذلت قصارى جهدي. تركت كل شيء في الميدان. لم أدر وجهي أبدًا عن مواصلة القتال، ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم. لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس”.

وقال رونالدو إنه يريد فقط أن يعرف الجميع أنه برغم الكثير من الأقاويل والتكهنات، فإن تفانيه من أجل البرتغال لم يتغير للحظة.

وأردف: “كنت دائمًا أقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق أو لبلدي”.

وختم بعبارة تلميح إلى اعتزاله بقوله: “في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لنقوله. شكرا للبرتغال. شكرا لقطر. كان الحلم جميلًا، الآن حان الوقت لأن أكون مستشارًا جيدًا، وأسمح لكل واحد باستخلاص استنتاجاته الخاصة

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