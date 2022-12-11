بيان من رونالدو بعد توديع المونديال على يد المغرب.. “حلمي انتهى”

2022-12-11 / 17:34
0
هبة بريس _ رياضة

أصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيانا بعد خروج منتخبه من ربع نهائي مونديال كأس العالم في قطر 2022، على يد المغرب.

وقال رونالدو في البيان الذي ألمح فيه دون إعلان واضح عن اعتزاله اللعب دوليا، إن الفوز بكأس العالم كان أكبر حلم في مسيرته.

وتابع: “لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب، والتي بعضها كان دوليا، لكن حلمي الأكبر الذي عملت من أجله طيلة مسيرتي هو تحقيق مونديال كأس العالم”.

وأضاف أنه عمل في خمسة مونديالات شارك فيها على مدار 16 عاما، على رفع اسم بلاده عاليا، وتمكن من التسجيل في كافة النسخ الخمس.

وأضاف: “بذلت قصارى جهدي. تركت كل شيء في الميدان. لم أدر وجهي أبدًا عن مواصلة القتال، ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم. لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس”.

وقال رونالدو إنه يريد فقط أن يعرف الجميع أنه برغم الكثير من الأقاويل والتكهنات، فإن تفانيه من أجل البرتغال لم يتغير للحظة.

وأردف: “كنت دائمًا أقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق أو لبلدي”.

وختم بعبارة تلميح إلى اعتزاله بقوله: “في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لنقوله. شكرا للبرتغال. شكرا لقطر. كان الحلم جميلًا، الآن حان الوقت لأن أكون مستشارًا جيدًا، وأسمح لكل واحد باستخلاص استنتاجاته الخاصة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوفيد-19 .. 42 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كوفيد-19 .. 42 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

2022-12-11 / 17:30
Photo of الكشف عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي المونديال

الكشف عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي المونديال

2022-12-11 / 16:10
Photo of تهاني من وراء الحدود بين جزائريين ومغاربة بعد تأهل “أسود الأطلس

تهاني من وراء الحدود بين جزائريين ومغاربة بعد تأهل…

2022-12-11 / 15:58
Photo of ملك الأردن ورئيس موريتانيا يهنئان محمد السادس بالفوز في المونديال

ملك الأردن ورئيس موريتانيا يهنئان محمد السادس بالفوز في…

2022-12-11 / 15:15
Photo of عبد الرزاق مقري..كلنا مع فريق المنتخب المغربي الواعد

عبد الرزاق مقري..كلنا مع فريق المنتخب المغربي الواعد

2022-12-11 / 15:07
Photo of رئيسة حزب بالجزائر ..برافو للمنتخب وهنيئا للشعب المغربي

رئيسة حزب بالجزائر ..برافو للمنتخب وهنيئا للشعب المغربي

2022-12-11 / 14:28
Photo of رونار…ما حققه المنتخب المغربي إنجاز عظيم ومستحق

رونار…ما حققه المنتخب المغربي إنجاز عظيم ومستحق

2022-12-11 / 13:25
Photo of صديقة رونالدو توجه رسالة قاسية إلى مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام المغرب

صديقة رونالدو توجه رسالة قاسية إلى مدرب البرتغال بعد…

2022-12-11 / 12:50
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2022-12-11 / 12:35
Photo of ساكنة “فاس/ مكناس” تخرج الى الشوارع امتنانا لمنتخب “الأبطال”

ساكنة “فاس/ مكناس” تخرج الى الشوارع امتنانا لمنتخب “الأبطال”

2022-12-11 / 12:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق