كوفيد-19 .. 42 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، مقابل تعافي 111 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و862 ألف و231 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و833 أشخاص، مقابل 24 مليون و916 ألف و461 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و10 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و161 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و983 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (22) وجهة مراكش آسفي (9) والدار البيضاء سطات (3) وسوس ماسة (3) وفاس مكناس (2) و طنجة تطوان الحسيمة (1) وجهة الشرق (1) وبني ملال خنيفرة (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 890 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثماني حالات.

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