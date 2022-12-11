ملك الأردن ورئيس موريتانيا يهنئان محمد السادس بالفوز في المونديال

2022-12-11 / 15:15
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هبة بريس

هنّأ ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ملكَ المغرب محمد السادس، بفوز منتخب بلاده على نظيره البرتغالي والصعود لنصف النهائي في بطولة كأس العالم بقطر.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بين الملك محمد السادس ونظيريه الملك عبد الله الثاني ومحمد ولد الشيخ الغزواني.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، الأحد، أن “الملك عبدالله الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك محمد السادس لتهنئته بتأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم”.

وأوضح البيان أن الملك عبد الله الثاني “أشاد بمستوى المنتخب المغربي وأدائه المتميز في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة، متمنيا له التوفيق فيما تبقى من مباريات”.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، “أجرى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساء السبت اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لكرة القدم”.

وأعرب ولد الشيخ الغزواني لمحمد السادس عن “أحر تهانيه على الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم”.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42.

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