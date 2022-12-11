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عبد الرزاق مقري

عبد الرزاق مقري..كلنا مع فريق المنتخب المغربي الواعد

2022-12-11 / 15:07
هبة بريس _ الرباط

وجّهت شخصيات سياسية في الجزائر، التهنئة للمنتخب المغربي عقب إنجازه التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، مع التأكيد على قوة العلاقة التي تجمع الشعبين رغم الخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين.

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم كان قد نشر تدوينة هنأ فيها المنتخب المغربي عند تأهله للدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن ما زاد تألقهم حملهم للعلم الفلسطيني. ووجه لهم التحية بالقول: “هنيئا للشعب المغربي ومزيدا من التألق. كلنا مع هذا الفريق الواعد”.

واعتبر مقري الذي يمثل حزبه المعارضة في البرلمان، أن هذا المونديال الكروي فيه أشياء كثيرة وتبشر بالخير منها “الموقف القطري في مواجهة لوبيات الفجور العالمية، وتمسك الشعوب العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية، وافتضاح أمر التطبيع الرسمي، وما سمعناه من اهتداء العديد من المشجعين للإسلام..”

وأونهى المنتخب المغربي، اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقية في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، بعدما تأهل للدور نصف النهائي في مونديال “قطر 2022” للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

وتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي أمس السبت عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في دور الثمانية من البطولة، ليحقق إنجازا تاريخيا باسمه واسم العرب وإفريقيا.

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