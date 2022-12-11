رئيسة حزب بالجزائر ..برافو للمنتخب وهنيئا للشعب المغربي

هبة بريس _ الرباط

وجّهت شخصيات سياسية في الجزائر، التهنئة للمنتخب المغربي عقب إنجازه التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، مع التأكيد على قوة العلاقة التي تجمع الشعبين رغم الخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين

وكتبت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، منشورا على فيسبوك، تقول فيه: “برافو للمنتخب وهنيئا للشعب المغربي على هذا الإنجاز بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم. إنه فوز لكامل إفريقيا”

أونهى المنتخب المغربي، اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقية في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، بعدما تأهل للدور نصف النهائي في مونديال “قطر 2022” للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

وتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي أمس السبت عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في دور الثمانية من البطولة، ليحقق إنجازا تاريخيا باسمه واسم العرب وإفريقيا.

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