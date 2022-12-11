Portugal's forward Cristiano Ronaldo's partner Georgina Rodriguez attends the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between Morocco and Portugal at the Al-Thumama Stadium in Doha on December 10, 2022. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

صديقة رونالدو توجه رسالة قاسية إلى مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام المغرب

2022-12-11 / 12:50
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هبة بريس

بعد خسارة المنتخب البرتغالي بوجه المغرب، السبت، انتقدت صديقة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، المدرب فيرناندو سانتوس، ووجهت له رسالة قاسية عبر حساباتها على إنستغرام وتويتر.

وذلك بعد أن جلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال، كبديل خلال المبارتين الأخيرتين بوجه المغرب في الربع النهائي، وسويسرا في دور الـ16 الثلاثاء الماضي.

كتبت رودريغيز متوجهة لرونالدو الذي نشرت صورته: “اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة، ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام”، وتابعت: “حين دخلت إلى الملعب، رأيت كيف تغير كل شيء، لكن بعد فوات الأوان”

ولامت جورجينا المدرب، وكتبت: “لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك”، تابعت: “لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو نحن نحبك”.

وتابعت جورجينا رسائلها للمدرب على تويتر قائلة: “لا أفهم لماذا حصل ذلك، لا يفعلون ذلك للمبتدئين. هل نسوا ما فعله رونالدو للفريق؟”.

من جهته، كان المدرب سانتوس قد أكد أنه لم يكن يغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عقب الخسارة 1-صفر أمام المغرب السبت.

وانهار رونالدو، الذي شارك في وقت مبكر من الشوط الثاني من دون ترك بصمة أمام المغرب، على مقاعد البدلاء السبت بعد صفارة النهاية، وبكى بحرقة بينما حاول باقي زملائه دعمه والوقوف إلى جواره.

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