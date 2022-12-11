مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2022-12-11 / 12:35
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس السبت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران: 17 ملمتر

– طنجة : 13 ملم

– مكناس : 8 ملم

– شفشاون : 7 ملم

– تطوان، العرائش، الجديدة، فاس، تازة : 4 ملم

– بني ملال : 3 ملم

– سلا، سطات، الرباط : 2 ملم

– سيدي سليمان، خريبكة : 1 ملم

– الحسيمة، قنيطرة، المحمدية، النواصر، مراكش، بنسليمان، الصويرة-المطار، تاوريرت، تيط مليل، تارودانت : أقل من ملم

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