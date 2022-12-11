مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس السبت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران: 17 ملمتر
– طنجة : 13 ملم
– مكناس : 8 ملم
– شفشاون : 7 ملم
– تطوان، العرائش، الجديدة، فاس، تازة : 4 ملم
– بني ملال : 3 ملم
– سلا، سطات، الرباط : 2 ملم
– سيدي سليمان، خريبكة : 1 ملم
– الحسيمة، قنيطرة، المحمدية، النواصر، مراكش، بنسليمان، الصويرة-المطار، تاوريرت، تيط مليل، تارودانت : أقل من ملم
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