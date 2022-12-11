ساكنة “فاس/ مكناس” تخرج الى الشوارع امتنانا لمنتخب “الأبطال”

2022-12-11 / 12:32
0
هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

حجز المغرب مقعده في الدور ماقبل النهائي من مونديال قطر 2022، عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ، يوم أمس السبت، على أرضية ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة. وسجل هدف المنتخب المغربي يوسف النصيري (د 42).فعلها أسود الأطلس مرة أخرى، وصنعوا التاريخ مرة جديدة، تألقوا وارتقوا لمستوى الأبطال.
ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهاية على ملعب (خليفة الدولي)، يوم الأربعاء القادم المنتخب الفرنسي .
مباشرة بعد إنهاء الحكم الأرجنتيني المقابلة، وتأهل النخبة المغربية كأول بلد عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الرائع، حتى خرجت ساكنة فاس و معها ساكنة جهة فاس مكناس بدون استثناء في فرحة هستيرية عن بكرة أبيها للتعبير عن سرورها وامتنانها وتبجيلها للنخبة الوطنية التي استطاعت بعلو كعبها وإصرار كل عناصر الفريق الوطني بدون استثناء، تحقيق فوز غالي جدا على حساب منتخب برتغالي يعد من المنتخبات العالمية المعروفة المصنفة.
وغطى اللونان الأحمر والأخضر ،الرمزان الخالدان للمملكة المغربية ، الساحات والشوارع ومختلف الفضاءات في الأحياء والمجمعات السكنية، وعلت الأعلام واللافتات الممجدة للمنتخب والمفتخرة بالرياضة الوطنية التي أثبتت مرة أخرى علو كعبها وتميزها وتطورها عالميا .
فالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بتأهله لنصف النهائي أشعل الفرح والبهجة والسرور لدى عمال جهة فاس مكناس بدورهم الذين شاركوا الجمهور هذه الفرحة وعبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي منذ بداية المنديال

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صديقة رونالدو توجه رسالة قاسية إلى مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام المغرب

صديقة رونالدو توجه رسالة قاسية إلى مدرب البرتغال بعد…

2022-12-11 / 12:50
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2022-12-11 / 12:35
Photo of “كاف” يحتفى بتأهل المغرب: ليلة تاريخية وأفريقيا كلها تفتخر بالأسود

“كاف” يحتفى بتأهل المغرب: ليلة تاريخية وأفريقيا كلها تفتخر…

2022-12-11 / 11:47
Photo of الرئيس ماكرون يحضر مباراة المغرب وفرنسا

الرئيس ماكرون يحضر مباراة المغرب وفرنسا

2022-12-11 / 11:35
Photo of اعتقال 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة في باريس

اعتقال 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة…

2022-12-11 / 11:10
Photo of اختلالات المؤسسات الصحية ..مجلس المنافسة لمعالجة يقدم وصفته

اختلالات المؤسسات الصحية ..مجلس المنافسة لمعالجة يقدم وصفته

2022-12-11 / 10:50
Photo of صحف البرتغال تتحدث عن “الخروج المخيب”

صحف البرتغال تتحدث عن “الخروج المخيب”

2022-12-11 / 10:37
Photo of موعد مباراة المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس…

2022-12-11 / 10:28
Photo of الشرطة الإسرائيلية تقمع فرحة الفلسطينيين بانتصار “أسود الأطلس”

الشرطة الإسرائيلية تقمع فرحة الفلسطينيين بانتصار “أسود الأطلس”

2022-12-11 / 10:13
Photo of تظاهرة في تونس تطالب بتنحي الرئيس سعيّد

تظاهرة في تونس تطالب بتنحي الرئيس سعيّد

2022-12-11 / 10:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق