“كاف” يحتفى بتأهل المغرب: ليلة تاريخية وأفريقيا كلها تفتخر بالأسود

2022-12-11 / 11:47
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هبة بريس _ الرباط

هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” منتخب المغرب على الفوز التاريخى على البرتغال والصعود لنصف النهائى، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، “‏ليلة تاريخية أُخرى للمغرب فى كأس العالم، كافة بقاع أفريقيا تفتخر بالأسود، صباحكم سعيد”.

وحقق المنتخب المغربى إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالى 1-0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أعلن سابقًا أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الفرق التى ستسمح للاعبين بالمشاركة فى المحفل العالمى، وسيوزع فيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.

وأشار الفيفا إلى أن صاحب المركز الرابع سيحصل على 25 مليون دولار، فيما يحصل بطل كأس العالم على 42 مليون دولار، أما الوصيف فيحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث يحصل على 27 مليون دولار.

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