ايمانويل ماكرون

الرئيس ماكرون يحضر مباراة المغرب وفرنسا

2022-12-11 / 11:35
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هبة بريس _ وكالات

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر الأربعاء لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو الأحد.

وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي بهدفين لهدف، “سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة”.

وتابعت الوزيرة “لقد تابع منتخب (فرنسا) أمس (السبت)، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة”.

وقال ماكرون مساء السبت عبر تويتر “مبروك للبلو! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!”.

وحضرت وزيرة الرياضة الفرنسية في المدرجات لمتابعة مباراة منتخبي فرنسا وإنكلترا، مرتدية سترة زرقاء بأكمام ألوان قوس قزح، وهي لفتة دعم لحقوق المثليين.

وأوضحت إميلي أوديا كاستيرا لإذاعة فرانس إنفو “أمس كان الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كان من المهم التعبير عن التزامي بحقوق الإنسان ككل، بما في ذلك حقوق المثليين… والقيام بذلك بدون عدوانية تجاه قطر التي هي شريكنا

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