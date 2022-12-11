موعد مباراة المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم 2022

2022-12-11 / 10:28
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هبة بريس

حجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا، بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي.

وواصل منتخب المغرب كتابة التاريخ، بعد التأهل للدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية.

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه.

كما نجح منتخب فرنسا فى التأهل لملاقاة المغرب فى نصف نهائي مونديال قطر 2022، بعدما أقصت الديوك الفرنسية منافسها المنتخب الإنجليزي مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب المغربي، مع نظيره الفرنسى فى نصف نهائي كأس العالم 2022، بالمواجهة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت”.

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