الشرطة الإسرائيلية تقمع فرحة الفلسطينيين بانتصار “أسود الأطلس”

هبة بريس

قمعت الشرطة اللإسرائيلية السبت، عشرات الشبان الفلسطينيين وسط القدس المحتلة أثناء احتفالهم بفوز المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، أمام نظيره البرتغالي وفق ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للقوات الصهيونية وهي تقمع شبانًا فلسطينيين أثناء احتفالهم بفوز المنتخب المغربي، في منطقتي باب العامود وشارع صلاح الدين، وسط القدس.

وبحسب شهود عيان، “اعتدت” قوات إسرائيلية راجلة وأخرى من فرق الخيالة، بالضرب بالهراوات على الشبّان المحتفلين، وحاولت اعتقال عدد منهم.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية أي تجمعات للاحتفال بفوز المنتخب المغربي، بحسب المصدر نفسه.

وأكد الشهود أنّ الشبان احتفلوا بشكلٍ سلمي، حيث رفعوا الأعلام المغربية والفلسطينية، ورددوا شعارات تحتفي بفوز المنتخب المغربي.

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