مونديال 2022 .. اشتغال صراع لقب الهداف بين مبابى وميسى وجيرو

هبة بريس

اشتعل الصراع على ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعدما انحصر بين 3 لاعبين بعد إقصاء باقي المرشحين من منافسات دور الثمانية.

وبعد لقاءات ربع النهائي ما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي المتصدر، برصيد 5 أهداف، وخلفه كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما .

كما سجل المغربي يوسف النصيري هدفين في النسخة الحالية وما زال حاضرا في المسابقة، ومع تبقي مباراتين لكل المنتخبات فالصراع على جائزة الهداف أصبح منحصرا بين ثلاثة لاعبين وربما 4 لاعبين.

وحال تساوي اللاعبين في عدد الاهداف فإنه يتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة.

وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصد هاري كين قائد إنجلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 إذ سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.

وأصبح المربع الذهبى لمونديال 2022، يضم كلا من: الأرجنتين، كرواتيا، المغرب، وفرنسا، حيث من المقرر أن يلتقي راقصى التانجو مع الناريون، فيما ضرب منتخب المغرب موعدا ناريا مع نظيره الفرنسى حامل اللقب.

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