” لارام” تقدم تسهيلات لتدبير تنقل المشجعين

هبة بريس _ الرباط

من جديد ؛ اعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تقديم تسهيلات لتدبير تنقل مشجعي المنتخب المغربي بمناسبة خوضه نصف نهائي كأس العالم.

وجاء في بلاغ أنه “عقب التأهل التاريخي للمنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العالم، ومن أجل تمكين المشجعين من مواصلة مساندتهم لأسود الأطلس في المباراة المقبلة، تتخذ الخطوط الملكية المغربية إجراءات من أجل تقديم تسهيلات لتدبير تذاكرهم”.

ومن اجل وصول المشجعين الى قطر ؛ عبأت الشركة الوطنية كافة مواردها بهدف إطلاق تدابير لفائدة المشجعين المغاربة الموجودين بقطر، والذين سافروا عبر رحلات الخطوط الملكية المغربية.

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