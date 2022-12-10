أمير قطر يهنئ الملك بتأهل الأسود التاريخي لنصف نهائي كأس العالم
هبة بريس -
هنأ الأمير تميم، الملك محمد السادس، بفوز أسود الأطلس وتاهلهم لدور نصف النهائي لكأس العالم .
وذكر بيان الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد “أجرى اتصالاً هاتفياً مع ملك المغرب، هنأه خلاله بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة في تاريخ البطولة”.
وأعرب الملك محمد السادس، وفق البيان، عن “شكره وتقديره لأمير قطر”، متمنيًا “النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم ما تبقى من منافسات البطولة العالمية”.
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6 تعليقات
❤🇲🇦جزاكم الله عنا كل خير شعب طيب القلب ❤🇲🇦
نحن المغاربة لن ننسى حضور العائلة الحاكمة بقطر ودعمهم لنا نبارك لهم ولكل من سندنا 🇲🇦🇲🇦🇲🇦
تميم المجد❤حفظكم الله ورعاكم🤲❤
شكرا قطر الخير شكرا تميم المجد مبروك علينا وعلى الامة العربية والاسلامية و لا عزاء للحاقدين
هاد راجل طيب ودو همة واخلاق عالية مغاربة جامي ينساو شنو درتي على ودهم 🇲🇦🇲🇦❤️❤️
المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب 🇲🇦 بكم نفخر ونفاخر العالم.
ان شاءالله كأس العالم مع منتخب الساجدين 🤲🏻