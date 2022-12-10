أمير قطر يهنئ الملك بتأهل الأسود التاريخي لنصف نهائي كأس العالم

2022-12-10 / 23:52
6
هبة بريس -

هنأ الأمير تميم، الملك محمد السادس، بفوز أسود الأطلس وتاهلهم لدور نصف النهائي لكأس العالم .

وذكر بيان الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد “أجرى اتصالاً هاتفياً مع ملك المغرب، هنأه خلاله بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة في تاريخ البطولة”.

وأعرب الملك محمد السادس، وفق البيان، عن “شكره وتقديره لأمير قطر”، متمنيًا “النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم ما تبقى من منافسات البطولة العالمية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرحة هستيرية تعم مختلف أحياء الدار البيضاء بمناسبة تأهل أسود الأطلس لنصف نهائي مونديال قطر

فرحة هستيرية تعم مختلف أحياء الدار البيضاء بمناسبة تأهل…

2022-12-10 / 22:58
Photo of مونديال قطر ..فرنسا تنتصر على إنجلترا لتلاقي الأسود في النصف

مونديال قطر ..فرنسا تنتصر على إنجلترا لتلاقي الأسود في…

2022-12-10 / 22:14
Photo of الصحف السعودية: المغرب يواصل كتابة التاريخ ويضيف البرتغال لقائمة ضحاياه

الصحف السعودية: المغرب يواصل كتابة التاريخ ويضيف البرتغال لقائمة…

2022-12-10 / 20:56
Photo of المنتخب المغربي الذي أبكى كريستيانو رونالدو

المنتخب المغربي الذي أبكى كريستيانو رونالدو

2022-12-10 / 20:38
Photo of الرئيس السنغالي يشيد بأسود الأطلس ويهنئ المغرب

الرئيس السنغالي يشيد بأسود الأطلس ويهنئ المغرب

2022-12-10 / 19:58
Photo of انجاز عربي استثنائي ..ولي عهد دبي: بهمتكم يا أسود يكبُر الحلم بتسجيل

انجاز عربي استثنائي ..ولي عهد دبي: بهمتكم يا أسود…

2022-12-10 / 19:29
Photo of “الكاف ” تغرد : الأسود كتبوا “تاريخ قارة “

“الكاف ” تغرد : الأسود كتبوا “تاريخ قارة “

2022-12-10 / 19:19
Photo of بونو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد البرتغال ويتنازل عنها ليوسف النصيري

بونو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب…

2022-12-10 / 18:55
Photo of “المستحيل ليس مغربيا”.. “أسود الأطلس” يتأهلون لنصف نهائي المونديال

“المستحيل ليس مغربيا”.. “أسود الأطلس” يتأهلون لنصف نهائي المونديال

2022-12-10 / 17:57
Photo of بسبب مباراة هولندا.. “الفيفا” يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين

بسبب مباراة هولندا.. “الفيفا” يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين

2022-12-10 / 17:25

‫6 تعليقات

  2. نحن المغاربة لن ننسى حضور العائلة الحاكمة بقطر ودعمهم لنا نبارك لهم ولكل من سندنا 🇲🇦🇲🇦🇲🇦

  4. شكرا قطر الخير شكرا تميم المجد مبروك علينا وعلى الامة العربية والاسلامية و لا عزاء للحاقدين

  5. هاد راجل طيب ودو همة واخلاق عالية مغاربة جامي ينساو شنو درتي على ودهم 🇲🇦🇲🇦❤️❤️

  6. ‏المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب 🇲🇦 بكم نفخر ونفاخر العالم.
    ان شاءالله كأس العالم مع منتخب الساجدين 🤲🏻

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق