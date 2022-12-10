سفارة بريطانيا بالمغرب: أسود الأطلس يصنعون التاريخ

2022-12-10 / 23:25
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هبة بريس - وكالات

تفاعلت سفارة المملكة المتحدة بالمغرب مع تأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم بقطر، بعد فوز أسود الأطلس على المنتخب البرتغالي، بهدف لصفر، في دور الربع.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالمغرب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أسود الأطلس يصنعون التاريخ مرة أخرى.. المغرب، أول بلد عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائيات كأس العالم! مبروك للمغاربة”.

وكتب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ملحمة تاريخية في مساره الكروي، محققا مفاجأة لم يكن يتوقعها أكبر خبراء التوقعات في العالم، بتأهله إلى دور نصف نهائي كأس العالم، السبت 10 دجنبر 2022، بعد فوزه على نظيره البرتغالي، بهدف لصفر، في دور الربع.

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‫8 تعليقات

  1. مبارك مبارك لاسود الاطلسي بالارادة والتصميم كسرتم ألارقام والتوقعات والى النهائي انشاء الله

  2. منتخب رائع بيرفع الراس الف الف مبرووووك للمغرب بشكل خاص وللعرب بشكل عاااام

  5. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي الاحرار للفوز على فرنسا انشاء الله امين يارب العالمين

  7. ألف ألف مبرووووك لمنتخبنا الوطني المغربي 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
    بالتوفيق إن شاء الله القادم افضل بإذن الله تعالى

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