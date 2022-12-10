وفاة صحافي أمريكي أثناء تغطية مباريات كأس العالم بقطر

هبة بريس - وكالات

توفي صحفي أمريكي بارز متخصص في كرة القدم أثناء تغطيته لمباريات بطولة كأس العالم في قطر.

وشعر غرانت وال (48 عاما) بتعب مع بداية الوقت الإضافي في مباراة الأرجنتين وهولندا مساء الجمعة. وتشير التقارير الأولية إلى أنه ربما أصيب بنوبة قلبية، لكن هذا لم يتم تأكيده رسمياً بعد.

وفي الشهر الماضي، احتجزت السلطات القطرية وال لفترة وجيزة لمحاولته دخول ملعب مرتدياً قميصاً بألوان قوس قزح، دعماً لحقوق المثليين.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان إنه “مفطور القلب” بسبب هذه الأنباء.

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