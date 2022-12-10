مونديال قطر ..فرنسا تنتصر على إنجلترا لتلاقي الأسود في النصف

2022-12-10 / 22:14
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هبة بريس - الرياضة

تمكن المنتخب الفرنسي من العبور إلى دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب انتصاره اليوم السبت، على نظيره الإنجليزي، بهدفين مقابل واحد.

وسجل المنتخب الفرنسي عند الدقيقة الـ17 عبر اللاعب، أوريلين تشواميني، قبل أن يتمكن المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الـ54 من ركلة جزاء، نفذها اللاعب، هاري كاين بنجاح. ، فيما اضاف اوليفيه جيرو الهدف الثاني، في الدقيقة الـ78 للمنتخب الفرنسي مقابل إهدار الإنجليزي لفرصة تعديل النتيجة، بعدما أساء هاري كين استغلال ركلة الجزاء الثانية في الدقيقة الـ84 من عمر المواجهة.

وبانتصارها على إنجلترا، تضرب فرنسا موعدا مع المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، الأربعاء القادم، على أرضية ملعب البيت.

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‫7 تعليقات

  1. فرنسا تاريخيا تكره مواجهة المنتخبات المغاربية، لا نتساهل مع المستعمر وسنقاتل من أجل جلده

  2. اسود الاطلس في انتظارهم باذن الله فوز مغربي بعزيمة الرجال و منتخب المغرب في النهائي التاريخي قولوا يارب

  6. اسود الاطلس في انتظارهم باذن الله فوز مغربي بعزيمة الرجال و منتخب المغرب في نهائي تاريخي عربي افريقي

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