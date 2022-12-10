وأخيرا….دراجي حفيظ يقول الصواب

2022-12-10 / 22:00
5

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في غمرة احتفالات الشعب المغربي، والعربي والافريقي والعالمي، تفاعلا مع الانتصار التاريخي لأسود الأطلس على منتخب البرتغال، خرج الاعلامي الجزائري حفيظ الدراجي ليقول الصواب مؤكدا أن ماكان وهما عند الأفارقة صار حلما وتحول مع الوقت إلى واقع..

وتابع دراجي تدوينته بالقول: ” المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم على الطريقة الإيطالية بعد أن سجل 5 أهداف وتلقى هدفا واحدا في خمس مباريات ، وأكد أن مباريات كأس العالم “تُكسب ولا تُلعب” .
“تُكسب ” بالمهارة والإرادة والروح العالية ، وبمدرب محترم “متواضع”، يعمل أكثر مما يتكلم..

ما كان وهما بالنسبة للأفارقة ، صار حلما، تحول مع الوقت إلى واقع ، وليس مجرد صدفة ..
وختم حفيظ تدوينته: ” ألف مبروك للمنتخب المغربي وجماهيره”.

هُم المغاربة، أينما حلوا وارتحلوا يصنعون التاريخ، ويبصمون عليه بالعشرة، بدءا بالجماهير المتعطشة التي أعطت الدروس تنظيما وانضباطا، مرورا بأسود الأطلس وهم يدكون شباك الخصوم فوزا، قبل أن ينتهي المشهد بمواقف أخرى لرجالات الحموشي وهم يؤمنون المداخل والمخارج ويسهرون على أمن الجماهير التي حجت من كل حدب وصوب لمتابعة مجريات الأحداث الكروية في أكبر تظاهرة عالمية احتضنتها قطر العربية…

هم المغاربة من رجال الحموشي الذين أبهروا العالم بحنكتهم العالية وقدرة على تدبير وتأمين ضيوف المونديال عبر تبنيهم لاستراتيجية أمنية محكمة، نعم فهم الذين لبوا النداء تفعيلا لاتفاقية التعاون الأمني التي جمعت المغرب والشقيقة قطر، بهدف توفير الحماية الأمنية للجماهير التي حجت بكثافة لمتابعة فعاليات قطر، فضلا عن تواجد العديد من المتطوعين المغاربة الذين يساهمون بدورهم في التنظيم واستقبال الوفود المشجعة.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة بريطانيا بالمغرب: أسود الأطلس يصنعون التاريخ

سفارة بريطانيا بالمغرب: أسود الأطلس يصنعون التاريخ

2022-12-10 / 23:25
Photo of أخنوش : انجاز الأسود مفخرة لجميع المغاربة

أخنوش : انجاز الأسود مفخرة لجميع المغاربة

2022-12-10 / 21:32
Photo of مونديال قطر..رؤساء دول يهنئون الملك إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور نصف النهائي

مونديال قطر..رؤساء دول يهنئون الملك إثر التأهل التاريخي للمنتخب…

2022-12-10 / 21:12
Photo of الخارجية المصرية تهنئ المغرب على التأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم

الخارجية المصرية تهنئ المغرب على التأهل التاريخي للدور نصف…

2022-12-10 / 20:44
Photo of فوز الأسود وأمطار الخير…هكذا عبٌر سكان القرى والبوادي

فوز الأسود وأمطار الخير…هكذا عبٌر سكان القرى والبوادي

2022-12-10 / 20:03
Photo of ساكنة مدن وقرى شمال المغرب تخرج الى الشوارع امتنانا لمنتخب “الأبطال”

ساكنة مدن وقرى شمال المغرب تخرج الى الشوارع امتنانا…

2022-12-10 / 19:24
Photo of الملياردير إيلون ماسك يهنئ المغرب بمناسبة التأهل التاريخي للأسود

الملياردير إيلون ماسك يهنئ المغرب بمناسبة التأهل التاريخي للأسود

2022-12-10 / 19:00
Photo of رياح قوية تعطل حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة

رياح قوية تعطل حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة…

2022-12-10 / 18:52
Photo of بحوزتهم معدات حديدية.. إيقاف 10 مرشحين للهجرة السرية بطنجة

بحوزتهم معدات حديدية.. إيقاف 10 مرشحين للهجرة السرية بطنجة

2022-12-10 / 17:42
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 112 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 112 إصابة جديدة 

2022-12-10 / 16:34

‫5 تعليقات

  3. رضوخا عند امر واقع ليس إلا………..!!
    و مرغما اخوهم لا بصل…………….!!
    و هل ننتظر من أمثاله ان يقيم وضعنا الحالي؟!
    المغرب في نصف نهائي كأس العالم ،مجالس التحليل لم تعد تسع (من ولا)

  5. شكرا لك أيها الجار لأنك كسرت خرافة كرة القدم حكر على البرازيل والغرب ها قد أعطيت درسا للجميع أن الإرادة وحدها من تصنع الفارق هنيئا لكم ولنا بهذا الفوز المستحق ألف مبروك واصلوا بهذه الروح فلم يبق إلا القليل جدا الظفر بالكأس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق