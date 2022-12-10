أخنوش : انجاز الأسود مفخرة لجميع المغاربة
هبة بريس - الرباط
واسترسل اخنوش قائلا :”هاد المسار الرائع خلى الملايين من جماهير كرة القدم فجميع أنحاء العالم يشجعوا ويكونو معجبين بفريقنا للي قدم دروس فالعزيمة والإصرار والتضحية وحب راية الوطن.
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن ماحققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله للدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم بقطر، هو مفخرة لجميع المغاربة .
وأضاف اخنوش في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايسبوك :”شكرا لكم يا أبطال! وصول المنتخب الوطني لدور نصف نهائي كأس العالم، باعتبارو أول فريق عربي وإفريقي كيحقق هاد الانجاز، هو مفخرة لجميع المغاربة. ومن حقنا اليوم نفتاخرو بهاد الجيل، للي رفع سقف التوقعات، وخلى بلادنا يكون عندها مكان وسط كبار المنتخبات الكروية العالمية.”
واسترسل اخنوش قائلا :”هاد المسار الرائع خلى الملايين من جماهير كرة القدم فجميع أنحاء العالم يشجعوا ويكونو معجبين بفريقنا للي قدم دروس فالعزيمة والإصرار والتضحية وحب راية الوطن.
بعد هاد الانجاز التاريخي، الطموح ديالنا أصبح أكبر، وإن شاء نشوفو بلادنا فالفينا “
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9 تعليقات
انتظر نهاية هاد كورة جاي دور عليك أنشاءلله
وزيد حتى انت شويا فالاسعار مزال ما زادتي والو فهذ الشهر بش تجي هي هذيك شعب مزيان وكلشي ناضي
ألف ألف مبروك لقد سطرتم بفوزكم هذا أسمى معاني العزة والفخر يا نسور المغرب الحبيب فكان فوزكم فوز كل عربي.🇲🇦🇲🇦🇲🇦
مبروك علينا اسي عزيز
ونقص من اسعار محروقات اتقي الله في دراوش راه موت كاينة قهرتونا حسبي الله ونعم الوكيل
متى يتحقق حلمنا كمغاربة بأن يرحل هذا الأخنوش وأن لا نرى وجهه مرة اخرى في المجال السياسي؟؟؟
لم يبقى الا دورك انت أن تتقي الله في هذا الشعب المقهور
وانت أيضا بإمكانك ان تفرحنا بالتخفيض في المعيشة والمازوط تكون الفرحة فرحتين
يجب منح عطلة استثنائية للقطاعين العام و الخاص احتفالا بتأهل المنتخب