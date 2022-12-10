أخنوش : انجاز الأسود مفخرة لجميع المغاربة

هبة بريس - الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن ماحققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله للدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم بقطر، هو مفخرة لجميع المغاربة .

وأضاف اخنوش في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايسبوك :”شكرا لكم يا أبطال! وصول المنتخب الوطني لدور نصف نهائي كأس العالم، باعتبارو أول فريق عربي وإفريقي كيحقق هاد الانجاز، هو مفخرة لجميع المغاربة. ومن حقنا اليوم نفتاخرو بهاد الجيل، للي رفع سقف التوقعات، وخلى بلادنا يكون عندها مكان وسط كبار المنتخبات الكروية العالمية.”

واسترسل اخنوش قائلا :”هاد المسار الرائع خلى الملايين من جماهير كرة القدم فجميع أنحاء العالم يشجعوا ويكونو معجبين بفريقنا للي قدم دروس فالعزيمة والإصرار والتضحية وحب راية الوطن.

بعد هاد الانجاز التاريخي، الطموح ديالنا أصبح أكبر، وإن شاء نشوفو بلادنا فالفينا “

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