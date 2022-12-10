مونديال قطر..رؤساء دول يهنئون الملك إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور نصف النهائي
هبة بريس - و م ع
هنأ رؤساء دول، في اتصالات هاتفية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (قطر – 2022).
وهكذا، تلقى جلالة الملك اتصالات هاتفية من رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما تلقى جلالة الملك اتصالات هاتفية من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب هؤلاء الرؤساء عن أحر تهانئهم لجلالة الملك إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
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المجموع 3 آراء
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8 تعليقات
هنيءا نحن المغاربة على الفوز العظيم و تحية لصاحب الجلالة و حفظه الله و رعاه
نصر من الله ورضوانه عاش الملك العظيم السلطان المعظم سيدي محمد السادس نصره الله وعاشت الأسرة الملكية العلوية وعاش الشعب المغربي إنجاز الأسود الاطلس الله الوطن الملك يجمعنا على الدوام من طنجةالى لكويرة
حفظ الله سيدنا المنصور بالله وأبقاه الله دخرا وملادا لهاذا الشعبي الوفي اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه يارب العالمين
الله يبارك فعمر سيدنا محمد السادس نصره الله
اللهم اتمم علينا بالخير ات يااارب. ،وناخذ كاس العالم ،بفضل الله وهذه الثلة الخيرة من الشباب وذاك المدرب والمسؤول الخلوق ،،،اللهم ارزقنا من وليد الركراكي الكثيرون في قطاعات أخرى ببلادنا
إلى الكأس،
مرفوع الرأس.
إنه المغرب 🇲🇦.
ألف مبروك على المغرب الحبيب بي النجاح انشالله
انشاء الله المغرب تفوز ببطولة كأس العالم