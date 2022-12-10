الخارجية المصرية تهنئ المغرب على التأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم

هبة بريس -

هنأت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، المملكة المغربية على التأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية ، أحمد أبو زيد، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) – “خالص التهانئ القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي، والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم”.

وحجز المغرب مقعده في الدور ماقبل النهائي من مونديال قطر 2022، عقب فوزه على البرتغال بهدف للاشيء، اليوم السبت، على أرضية ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل هدف المنتخب المغربي يوسف النصيري (د 42).

ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهاية، يوم الأربعاء القادم، مع الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.

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