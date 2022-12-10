المنتخب المغربي الذي أبكى كريستيانو رونالدو

2022-12-10 / 20:38
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هبة بريس - الرباط

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى نوبة بكاء، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022 والتي قد تكون آخر بطولة له في مسيرته، حيث يبلغ من العمر 37 عاما.

واعتبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسبق أن درف الدموع في مناسبة رياضية سابقة ،عدا خلال حصوله على الكرة الذهبية ، لكن أسود الأطلس جعلوا الدون يدخل في نوبة بكاء بعد نهاية المباراة التاريخية التي انتهت بانتصار المنتخب المغرب بهدف لصفر

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

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