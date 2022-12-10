انجاز عربي استثنائي ..ولي عهد دبي: بهمتكم يا أسود يكبُر الحلم بتسجيل

هبة بريس - وكالات

هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أسود الأطلس بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، بعد الإطاحة بالمنتخب البرتغالي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 10 دجنبر بملعب الثمامة.

وقال ولي عهد دبي في تغريدته بتويتر “مبروك يا المغرب … مبروك يا أسود الأطلس…من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم … اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل انجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة”.

واقتنص المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نصف نهائي مونديال قطر، على حساب نظيره البرتغالي (1-0)، في المقابلة التي جمعتهما، اليوم السبت 10 دجنبر بملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي مونديال قطر 2022.

ووقع المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لأسود الأطلس (د42) برأسية جميلة، ليكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0