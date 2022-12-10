انجاز عربي استثنائي ..ولي عهد دبي: بهمتكم يا أسود يكبُر الحلم بتسجيل
هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أسود الأطلس بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، بعد الإطاحة بالمنتخب البرتغالي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 10 دجنبر بملعب الثمامة.
وقال ولي عهد دبي في تغريدته بتويتر “مبروك يا المغرب … مبروك يا أسود الأطلس…من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم … اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل انجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة”.
واقتنص المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نصف نهائي مونديال قطر، على حساب نظيره البرتغالي (1-0)، في المقابلة التي جمعتهما، اليوم السبت 10 دجنبر بملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي مونديال قطر 2022.
ووقع المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لأسود الأطلس (د42) برأسية جميلة، ليكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي.
6 تعليقات
كل التحية والتقدير لأشقائنا في قطر شعبا و حكومة و في كافة الدول العربية والافريقية .
مبروك لكل العرب .و تالق المغرب في دولة عربية كقطر اضاف للفرحة طعم فريد من نوعه دامت افراحكم يا عرب
هنيئا للشعب المغربي وهنيئا لجميع العرب والأفارقة بهذا التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم كأول منتخب إفريقي وعربي يبلغ هذا الدور.🎉🎊🎉🎉🎊🎉🎊
كل حب وتقدير لقطر الشقيقة
والله ماكرهنا وليد الركراكي اكون هو رءیس الحكومة
الف مبروك التاهل و ان شاء الله الكأس مغربية عربية لا يوجد شئ اسمه مستحيل ،👍