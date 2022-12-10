“الكاف ” تغرد : الأسود كتبوا “تاريخ قارة “

2022-12-10 / 19:19
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هبة بريس - الرياضة

غرد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” كاف”، السبت، عقب الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، قائلا ” تاريخ قاري يكتب”.

وقال الاتحاد إن المغرب يصبح اليوم البلد الافريقي الأول الذي يبلغ المربع الذهبي. مضيفا ” يا له من إنجاز لأسود الأطلس، يا صناع التاريخ”.

واقتنص المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نصف نهائي مونديال قطر، على حساب نظيره البرتغالي (1-0)، في المقابلة التي جمعتهما، اليوم السبت 10 دجنبر بملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي مونديال قطر 2022.

ووقع المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لأسود الأطلس (د42) برأسية جميلة، ليكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

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‫12 تعليقات

  1. المغرب تصنع التاريخ لجميع العرب وافريقيا
    تخرج اسبانيا والبرتغال وتصعد نصف النهائي اي فخر واي فرحة
    اسود الاطلس فخر كل عربي

  8. الف مبروك للمنتخب المغربي صعود نصف النهائي لكأس العالم 2022 عقبال الكأس 🇲🇦🇲🇦

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