الملياردير إيلون ماسك يهنئ المغرب بمناسبة التأهل التاريخي للأسود

هبة بريس - الرباط

تتقاطر التهاني على المنتخب المغربي بعد الانجاز التاريخي لاسود الأطلس بتأهلهم لدوىر النصف النهائي من مونظيال قطر 2022.

ووجه عدد من النجوم والمشاهير رسائل تهنئة إلى المغرب إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد تغلبه على البرتغال بهدف نظيف.

وكتب أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، تغريدة على حسابه بتويتر جاء فيها: “تهانينا للمغرب”، مرفقا بعلم المملكة.

وبدورها غردت النجمة الكولومبية بكتابة: “هذه المرة لأفريقيا” في إشارة إلى الإنجاز التاريخي للمغاربة.

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