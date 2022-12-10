الملياردير إيلون ماسك يهنئ المغرب بمناسبة التأهل التاريخي للأسود
هبة بريس - الرباط
تتقاطر التهاني على المنتخب المغربي بعد الانجاز التاريخي لاسود الأطلس بتأهلهم لدوىر النصف النهائي من مونظيال قطر 2022.
ووجه عدد من النجوم والمشاهير رسائل تهنئة إلى المغرب إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد تغلبه على البرتغال بهدف نظيف.
وكتب أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، تغريدة على حسابه بتويتر جاء فيها: “تهانينا للمغرب”، مرفقا بعلم المملكة.
وبدورها غردت النجمة الكولومبية بكتابة: “هذه المرة لأفريقيا” في إشارة إلى الإنجاز التاريخي للمغاربة.
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7 تعليقات
ههههههه عمي إيلون ماسك جي ستثمر فالمغرب حرك الإقتصاد حيد بطالة
الله يحفظك اودي أ إيلون 😍♥️
دبا غيطلع الدرهم وغتطلع القيمة دالمغرب 😂😂
إرتفاع القيمة السوقية لمنتخب المغرب بشكل مفاجئ
الله ابارك فيك اخاي ماسك🇲🇦❤️
خاصو يطلق لينا شي قمر صناعي انترنت فابور
مشكلة دبا يصدق شاري المنتخب