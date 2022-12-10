بونو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد البرتغال ويتنازل عنها ليوسف النصيري
هبة بريس - القسم الرياضي
حصل ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة أمام البرتغال.
وتصدى بونو لـ3 فرص محققة خلال المباراة، وأبعد كرة أخرى بقبضة اليد.
كذلك نجح بونو في التصدي للكرة مرتين من داخل منطقة الجزاء، وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة مرتين من داخل منطقة الجزاء.
وتنازل بونو عن الجائزة لزميله يوسف النصيري الذي سجل هدف الفوز لأسود الأطلس في المباراة.
وكان بونو حصل أيضا على جائزة رجل المباراة خلال المواجهة الماضية ضد إسبانيا وتصدى خلالها لركلتي ترجيح.
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المجموع 11 آراء
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11 تعليقات
والله يستحقها الاثنين الف الف مبروك بالصحه عليهم ان شاء الله
أخلاق عاليه ..
عمالقه كل الفريق عمالقه
الله يحفظكم من كل شر
حت يوسف نصيري يستحق هاد الجائزة برافو وليد ركراكي وبرافو لاعبين
الله على روح رياضية كلكم تستحقون رجال المبارة
ياسين بونو هو الأكثر استحقاقا لرجل المباراة
يستحقها عن جدارة و استحقاق الرجل الاول في المنتخب
القفاذ الذهبي من نصيبه ان شاء الله 🥇🥊
حفظه الله من شر ما خلق
وبارك فيه وفي حياته واهله …