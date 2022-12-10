DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Yassine Bounou of Morocco presents his Budweiser Player of The Match trophy to team mate Abderrazak Hamdallah during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Morocco and Portugal at Al Thumama Stadium on December 10, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Cathrin Mueller - FIFA/FIFA via Getty Images)

بونو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد البرتغال ويتنازل عنها ليوسف النصيري

2022-12-10 / 18:55
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هبة بريس - القسم الرياضي

حصل ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة أمام البرتغال.

وتصدى بونو لـ3 فرص محققة خلال المباراة، وأبعد كرة أخرى بقبضة اليد.

كذلك نجح بونو في التصدي للكرة مرتين من داخل منطقة الجزاء، وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة مرتين من داخل منطقة الجزاء.

وتنازل بونو عن الجائزة لزميله يوسف النصيري الذي سجل هدف الفوز لأسود الأطلس في المباراة.

وكان بونو حصل أيضا على جائزة رجل المباراة خلال المواجهة الماضية ضد إسبانيا وتصدى خلالها لركلتي ترجيح.

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