بونو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد البرتغال ويتنازل عنها ليوسف النصيري

هبة بريس - القسم الرياضي

حصل ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة أمام البرتغال.

وتصدى بونو لـ3 فرص محققة خلال المباراة، وأبعد كرة أخرى بقبضة اليد.

كذلك نجح بونو في التصدي للكرة مرتين من داخل منطقة الجزاء، وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة مرتين من داخل منطقة الجزاء.

وتنازل بونو عن الجائزة لزميله يوسف النصيري الذي سجل هدف الفوز لأسود الأطلس في المباراة.

وكان بونو حصل أيضا على جائزة رجل المباراة خلال المواجهة الماضية ضد إسبانيا وتصدى خلالها لركلتي ترجيح.

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