“المستحيل ليس مغربيا”.. “أسود الأطلس” يتأهلون لنصف نهائي المونديال

هبة بريس - القسم الرياضي

في مباراة تاريخية، ضمن المنتخب الوطني المغربي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر.

وضمن أسود الأطلس، التأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر، بعد فوزهم على المنتخب البرتغالي بهدف مقابل صفر، سجله اللاعب يوسف النصيري في الشوط الأول.

وبهذا الانتصار أكد المنتخب الوطني المغربي على مقولة “المستحيل ليس مغربيا” وأصبحوا على مسافة جد قليلة من تحقيق حلم تاريخي كبير.

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