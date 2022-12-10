“المستحيل ليس مغربيا”.. “أسود الأطلس” يتأهلون لنصف نهائي المونديال

2022-12-10 / 17:57
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هبة بريس - القسم الرياضي

في مباراة تاريخية، ضمن المنتخب الوطني المغربي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر.

وضمن أسود الأطلس، التأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر، بعد فوزهم على المنتخب البرتغالي بهدف مقابل صفر، سجله اللاعب يوسف النصيري في الشوط الأول.

وبهذا الانتصار أكد المنتخب الوطني المغربي على مقولة “المستحيل ليس مغربيا” وأصبحوا على مسافة جد قليلة من تحقيق حلم تاريخي كبير.

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‫15 تعليقات

  2. نشعر بالفخر كأننا مغاربة 🇲🇦🇲🇦

    ألف مبروووووك للمغاربة وهم يصنعون إنجاز تاريخي للعرب وأفريقيا .. اليوم صار لنا كبير في كأس العالم

  3. الف مليون مبارك ولكن يجب على المنتخب بذل المزيد وتجنب عدد من الأخطاء..

  6. المنتخب لي ربح اسبانيا البرتغال كندا وبلجيكا يستهل الاحترام والتقدير بصراحة أفضل منتخب عربي وافريقي في كأس العالم 🇲🇦

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