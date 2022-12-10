بحوزتهم معدات حديدية.. إيقاف 10 مرشحين للهجرة السرية بطنجة

2022-12-10 / 17:42
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هبة بريس

في إطار العمليات الاستباقية لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة طنجة، صباح اليوم السبت 10 دجنبر الجاري، من توقيف عشرة مهاجرين من جنسيات أجنبية مختلفة، وهم متلبسين بحيازة معدات حديدية تستخدم في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق والاقتحام.

وقد تم توقيف المشتبه بهم مباشرة بعد وصولهم لمدينة طنجة على متن القطار، وهم في حالة تلبس بحيازة 18 قطعة حديدية موصولة بنصل خشبي يشتبه في تسخيرها في محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق التسلق انطلاقا من ضواحي مدينة سبتة.

وقد تم الاحتفاظ بالمهاجرين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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