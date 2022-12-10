بسبب مباراة هولندا.. “الفيفا” يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين

2022-12-10 / 17:25
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هبة بريس - وكالات

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيها أثناء مباراة ربع النهائي بكأس العالم في مواجهة هولندا.

واستشهد مجلس إدارة كرة القدم بمواد “النظام والأمن في المباريات”، في قانونه التأديبي لتوجيه الاتهام إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، بحسب “الأسوشيتدبرس” اليوم السبت.

واندفع اللاعبون البدلاء والمدربون إلى المعلب في الوقت الذي تحولت فيه المباراة إلى مواجهة في المراحل الأخيرة بعد تسجيل المنتخب الهولندي هدفين متأخرين ليفرض وقتا إضافيا.

وكان هناك المزيد من المشاحنات الساخنة على أرض الملعب بعد أن فازت الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وكان ليونيل ميسي من بين 17 لاعبا أو عضوا بفريق التدريب الذي سجل الذين حصلوا على بطاقات صفراء أثناء المباراة أو بعدها.

ويمكن أن يفرض على الاتحادين، الأرجنتيني والهولندي، نفس الغرامة البالغة 16000 دولار التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة لفيفا مرتين على السعودية في كأس العالم هذه لسوء سلوك الفريق.

و من المرجح أن تحصل الأرجنتين على غرامة أكبر في تهمة الاضطرابات المنفصلة.

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تعليق واحد

  1. الكرة افيون الشعوب مخدر، ثمن المعيشة مرتفعة و المحروقات و البطالة و لا احد يحرك ساكنا تخلف بمعنا الكلمة

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