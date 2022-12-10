المغرب ينهي شوطه الأول متفوقا بهدف مقابل صفر أمام البرتغال

هبة بريس - القسم الرياضي

أنهى المنتخب المغربي، شوطه الأول، بهدف واحد مقابل صفر أمام نظيره البرتغالي.

وسجل الهدف الأول للأسود في مباراته لربع نهائي كأس العالم، اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة ال42.

ويمني المغاربة النفس الفوز في مباراته اليوم أمام أصدقاء رونالدو، والتأهل الى نصف نهائي مونديال قطر وإكمال الحلم التاريخي.

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